تعزيز قدرات الاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين بالمؤسسات التعليمية

نظمت مراقبة التربية والتعليم العامرية بالتنسيق مع إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية، وإدارة الدعم والإرشاد النفسي ورشة عمل تحت شعار “معًا نصنع التغيير”.

وبحسب وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، استهدفت الورشة اختصاصيين اجتماعيين، مرشدين نفسيين، ومسعفين صحيين في المؤسسات التعليمية التابعة لمراقبتي التربية والتعليم العامرية والجليدة.

وشارك في الورشة مدير إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية، وإدارة الدعم والإرشاد النفسي، الدكتورة فوزية بن غشير.

وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات الكوادر التعليمية في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والصحي للطلاب، مما يساهم في خلق بيئة مدرسية آمنة ومحفزة تدعم تطوير الطلاب نفسيًا وصحيًا.