تعزيز قدرات البلديات في مجالات الإدارة المالية العامة

أعلنت وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، اختُتام ملتقى تحسين الأداء المالي والإيرادات المحلية الذي استمر لمدة أسبوع، بحضور نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية “أبوبكر الطرابلسي” وعميد بلدية طرابلس “إبراهيم الخليفي”، بالإضافة إلى نخبة من المدربين والخبراء المحليين والدوليين.

وركز الملتقى، الذي أُقيم في العاصمة طرابلس من 9 إلى 15 نوفمبر، “على تعزيز قدرات البلديات الليبية في مجالات الإدارة المالية العامة، الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإدارة المشتريات والعقود، حيث أسهم البرنامج في تمكين البلديات من تبني أفضل الممارسات المالية وتعزيز الإيرادات المحلية لضمان استدامة الخدمات العامة”.

وأكد نائب الأمين العام في كلمته، “أهمية هذا الملتقى في دعم التحول إلى اللامركزية، بما يتماشى مع أهداف وزارة الحكم المحلي بتمكين البلديات من ممارسة اختصاصاتها بفعالية، كما أشاد بجهود المشاركين الذين أظهروا التزاماً بتحسين الأداء البلدي وتطوير الخدمات المحلية”.

من جانبه، عبّر عميد بلدية طرابلس “عن شكره للجهات المانحة والشركاء الدوليين، وخاصة الاتحاد الأوروبي، على دعمهم المستمر للبلديات الليبية، مؤكدا أن هذه الجهود المشتركة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي، والذي يسهم في بناء مؤسسات محلية قوية قادرة على قيادة التنمية المستدامة”.

هذا وشهد الحفل الختامي تكريم المشاركين والخريجين من الدورة السادسة لبرنامج تدريب المدربين (TOT)، والذي عُقد ضمن مشروع “ريبلد” الممول من الاتحاد الأوروبي.