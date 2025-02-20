تعزيز كفاءة موظفي لجان قبول «طلبات التسجيل» للانتخابات

اختتمت مرحلة تدريب موظفي مقار لجان قبول طلبات التسجيل، التي تم تنظيمها في إطار الاستعدادات للانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية ـ 2025). وقد استهدفت هذه المرحلة تدريب (423) موظفاً موزعين على (141) لجنة بمكاتب الادارة الانتخابية في البلديات المستهدفة بالانتخاب.

ويهدف التدريب إلى “تعزيز كفاءة موظفي اللجان ورفع جاهزيتهم لاستقبال طلبات التسجيل من المواطنين، وضمان سير العملية الانتخابية وفق المعايير المعتمدة. وقد شمل التدريب موضوعات متعددة، منها الإجراءات الفنية الخاصة بتسجيل الناخبين، بالإضافة إلى آليات حل المشكلات التي قد تطرأ أثناء عملية التسجيل”.

وتأتي هذه التدريبات “في إطار الاستعداد لفتح سجل الناخبين يوم السبت الموافق 22 فبراير 2025، حيث ستكون اللجان جاهزة لاستقبال المواطنين وتسجيلهم في السجل الانتخابي، وفي إطار حرص المفوضية على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، وتوفير البيئة المناسبة لموظفي اللجان لأداء مهامهم بكفاءة واحترافية”.

هذا “من المقرر أن تبدأ مقار لجان قبول طلبات التسجيل في استقبال المواطنين يوم الأحد المقبل، حيث ستساهم هذه الجهود في تمكينهم من المشاركة الفاعلة في العملية الديمقراطية واختيار ممثليهم في البلديات”.

اختتام مرحلة تدريب موظفي لجان قبول طلبات التسجيل في مكاتب الإدارة الانتخابية اختتمت اليوم الخميس 20 فبراير 2025 مرحلة… تم النشر بواسطة ‏المفوضية الوطنية العليا للانتخابات – High National Elections Commission‏ في الخميس، ٢٠ فبراير ٢٠٢٥