تعزيز مشاركة المرأة في الانتخابات.. لقاء مهم بين المفوضية والأمم المتحدة

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، فلورانس باستي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدى ليبيا، والوفد المرافق لها، بحضور عضو المجلس رباب حلب.

وجاء اللقاء في إطار دعم جهود المفوضية لتعزيز مشاركة المرأة الليبية في العملية الانتخابية، خصوصًا في انتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية لعام 2025، التي شهدت حضورًا متزايدًا للنساء كمرشحات وناخبات، ما يعكس نجاح برامج التمكين والتوعية التي تنفذها المفوضية بالتعاون مع المنظمات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وناقش الاجتماع آليات التعاون بين المفوضية والهيئة، والتنسيق لدعم المبادرات التي تهدف إلى إزالة العقبات أمام مشاركة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية، كما تم استعراض التجارب السابقة والتخطيط لتوسيع المشاركة السياسية للمرأة على المستويين المحلي والوطني.

وأعربت باستي عن تقديرها لجهود المفوضية في تعزيز الشفافية والشمولية، مؤكدة التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتقديم الدعم الفني والاستشاري في برامج تعزيز دور المرأة في الحياة السياسية.