دعت وحدة دعم المرأة بمكتب الإدارة الانتخابية “طرابلس”، بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع جمعية المعالي، لزيارة جناحها في “بازار ليالي رمضان” ببلدية سوق الجمعة، والذي ينطلق ابتداءً من 22 مارس 2025 على تمام الساعة 10:30 مساءً في الدور الخامس بمول (HT Mall).

ويهدف الجناح إلى “تعزيز مشاركة المرأة وتفعيل دورها في انتخابات المجالس البلدية- المجموعة الثانية لعام 2025، من خلال تقديم معلومات توعوية حول كيفية التسجيل في سجل الناخبين”.

وبحسب المفوضية، “سيقدم الجناح شرحًا مبسطًا عن خطوات التسجيل، ربط رقم الهاتف بالرقم الوطني، وشروط التسجيل، بالإضافة إلى تقديم المساعدة الفنية والإجابة عن أي استفسارات تتعلق بعملية التسجيل”.

وقال البيان: “حضوركم دعم للمسيرة الديمقراطية ومشاركة المرأة في بناء المستقبل، نأمل أن تكونوا جزءًا من هذا الحدث المميز، والمساهمة في زيادة الوعي بأهمية المشاركة النسائية في العملية الانتخابية”.