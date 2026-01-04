تعزيز مهارات «الوقاية والسلامة» في المؤسسات التعليمية

انطلقت صباح الأحد 4 يناير 2026، الدورة التدريبية المتخصصة لموظفي الأمن والسلامة والصحة المهنية بديوان وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، والتي تستمر لمدة خمسة أيام.

وشارك رئيس قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية، المهندس نبيل معتوق، في تقديم جزء من التدريب، مع التركيز على تطبيقات عملية لتعزيز المعرفة والمهارات المهنية.

وتهدف الدورة إلى رفع مستوى الوعي بثقافة السلامة والصحة المهنية، وتعزيز إجراءات الوقاية داخل بيئة العمل، بما يضمن حماية العنصر البشري والحفاظ على الموارد والمقدرات، وتحقيق أعلى معايير الأمان للموظفين.