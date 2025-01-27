تعزيز وتطوير العلاقات مع بريطانيا بمختلف المجالات

استقبل ابوبكر ابراهيم الطويل مدير الادارة الأوروبية في وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، توماس فيبس نائب السفير بالسفارة البريطانية المعتمدة لدي دولة ليبيا.

وتناول اللقاء “سبل تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين”.

وخلال اللقاء “جرى بحث عدد من المواضيع المهمة المشتركة، لاسيما فيما يتعلق بمنح التأشيرات والعمل علي تسهيلها وخاصة للطلبه. والعمل علي فتح خط طياران مباشر بين البلدين، وكذلك العمل علي تفعيل اللجنة المشتركة بين البلدين في القريب العاجل، وغيرها من المسائل المشتركة التي تخدم الجانبين”.