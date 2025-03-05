تعزيز وعي المواطنين لضمان مشاركتهم في «انتخابات المجالس البلدية»

تستمر حملات التوعية التي تنظمها سفيرات التوعية في مختلف البلديات، بهدف تعزيز أهمية التسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الثانية – 2025).

وبحسب “مفوضية الانتخابات”، “تقوم السفيرات، تحت إشراف وحدة دعم المرأة بالمفوضية، بتنفيذ جولات ميدانية وورش عمل توعوية في المدارس والجامعات والمراكز المجتمعية، بالإضافة إلى تنظيم جلسات إذاعية محلية لشرح أهمية التسجيل في السجل لضمان مشاركة المواطنين في الانتخابات”.

وهذه الحملات “تأتي ضمن جهود المفوضية لتحفيز المواطنين على التسجيل ورفع وعيهم حول العملية الانتخابية”.

في السياق، “أطلقت مكاتب الإدارة الانتخابية حملات توعية تستهدف المواطنين للتسجيل في سجل الناخبين لانتخابات المجالس البلدية 2025”.

وتتم هذه الحملات “بالتعاون مع الحركة العامة للكشافة والمرشدات والأفواج التابعة لها، حيث يقوم المتطوعون بتوزيع المنشورات وتقديم شروحات حول أهمية المشاركة في العملية الانتخابية”.

وتهدف الحملات إلى “تعزيز وعي المواطنين حول ضرورة تسجيلهم لضمان مشاركتهم في الانتخابات الجارية، وتستمر الجهود في كافة البلديات المستهدفة في المجموعة الثانية من الانتخابات”.