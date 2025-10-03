تعطل كبير في أوروبا.. الطائرات المسيرة تغلق مطار ميونخ!

استأنف مطار ميونخ الدولي صباح الجمعة نشاطه بعد تعليق حركة الطيران وتأجيل وإلغاء عدد من الرحلات الجوية، إثر رصد طائرات مسيرة مجهولة المصدر تحلق في سماء المدينة مساء الخميس وحتى ساعات الفجر. الحادث أدى إلى إلغاء 17 رحلة وتحويل مسار 15 أخرى، مما أثر على سفر حوالي 3 آلاف راكب.

وتأتي هذه الواقعة ضمن سلسلة متزايدة من اضطرابات الطيران في أوروبا بسبب تحليق طائرات مسيرة غير معروفة، ما دفع السلطات الألمانية إلى إغلاق المطار مؤقتًا كإجراء احترازي لضمان سلامة الرحلات الجوية.

ويشهد القارة الأوروبية تحركات لتعزيز الدفاعات الجوية، منها إطلاق مبادرة “جدار الطائرات المسيّرة”، وتزويد الدنمارك بأنظمة مضادة للطائرات المسيرة، في ظل تصاعد التوترات الأمنية والسياسية مع روسيا.

تسعى الدول الأوروبية إلى تطوير منظومات رصد وحماية متقدمة لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة التي باتت تشكل تحديًا متزايدًا لأمن المجال الجوي المدني والعسكري.