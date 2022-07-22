تعقيبا على أحداث طرابلس.. مبادرة القوى الوطنية تدعو إلى تقديم متسببي الإشتباكات إلى المحاكمة

قالت مبادرة القوى الوطنية الليبية إنّ الاشتباكات التي شهدتها طرابلس وتسببت في ترويع وقتل المدنيين، أمر غير مقبول ومخالف للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشأن ليبيا.

وشدّدت مبادرة القوى الوطنية الليبية على ضرورة محاسبة الجناة كائنا من كان من التشكيلات المسلحة ، مشيرة إلى عجز السلطة التنفيذية عن حماية المدنيين وعدم قدرتها على وقف جرائم هذه التشكيلات .

ودعت مبادرة القوى الوطنية الليبية المستشارة الأممية ولجنة تقصي الحقائق إلى إحالة كل من شارك وساعد وصمت من المسؤولين في قتل المدنيين وترويعهم إلى محكمة الجنائية الدولية تحقيقا للعدالة وعدم الأفلات من العقاب.