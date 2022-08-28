تعليقا على أحداث طرابلس.. القاهرة وأنقرة وتونس يفتحون ملف الانتخابات مجددا

قالت وزارة الخارجية التونسية إنّها تتابع بعميق القلق وبالغ التطورات الخطيرة في ليبيا، داعية إلى ضبط النفس والتهدئة والوقف الفوري للعمليات المسلحة حقنا لدماء الليبيين.

ودعت الخارجية التونسية في تعميم صحفي، إلى تغليب صوت الحكمة بين كافة الفرقاء الليبيين وانتهاج الحوار سبيلا لتسوية الخلافات وإعلاء مصلحة ليبيا حفاظا على أمنها واستقرارها ووحدتها.

وأكّد الخارجية التونسية على أهمية تضافر جهود المجموعة الدولية لمساعدة ليبيا على استكمال مسارها السياسي وإجراء الاستحقاقات الانتخابية لوضع حد للأزمة القائمة وبناء المؤسسات الدائمة.

من جانبها، دعت وزارة الخارجية المصرية جميع الأطراف والقوى الوطنية والمكونات الاجتماعية الليبية إلى وقف التصعيد وتغليب لغة الحوار وتجنب العنف وضبط النفس حقناً للدماء

وذكرت وزارة الخارجية المصرية أنّ القاهرة حريصة على توصل الليبيين إلى حل ليبي ليبي، توافقي يلبي تطلعاتهم ورؤيتهم لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية أنّ تصاعد العنف يدفع في اتجاه إجراء الانتخابات للخطر؛ متوقعة من الأطراف إسكات أسلحتهم والتركيز على حل مشاكلهم بالطرق السلمية في أسرع وقت ممكن.

وتابعت الخارجية التركية أنّه ينبغي الانتهاء بسرعة من أعمال البنية التحتية القانونية لإجراء الانتخابات بتيسير من الأمم المتحدة، وأنّه من الضروري إجراء انتخابات نزيهة وحرة وشاملة في أسرع وقت ممكن.