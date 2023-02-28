تعليقا على إحاطة «باتيلي».. رئاسة النواب تستغرب وترفض ماأسمته التدخل السافر

أبدى رئاسة مجلس النواب استغرابها ما تضمنته إحاطة المبعوث الأممي من مغالطات بشأن فشل مجلسي النواب والدولة في إقرار القاعدة الدستورية.

واستغربت رئاسة مجلس النواب عدم ذكر المبعوث الأممي عبدالله باتيلي تعطيل انعقاد جلسة مجلس الدولة من قبل ذات القوة القاهرة التي أفشلت الانتخابات عام 2021.

وطالبت رئاسة مجلس النواب المجتمع الدولي بدعم المؤسسات الليبية لإقرار التشريعات الانتخابية وتنظيم الإنفاق العام، رافضة ماأسمته التدخل السافر في الشأن الليبي.

وأكّد رئاسة مجلس النواب الملكية الليبية للعملية السياسية وهي الضامن الوحيد لنجاح أي مبادرات وفقا لما نصت عليه المادة 64 من الاتفاق السياسي عبر لجنة الحوار بالمجلسين.