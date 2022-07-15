تعليقا على استئناف النفط.. العامّة للكهرباء تقول إنّه سينعكس إيجابا على الشبكة العامة

قالت الشركة العامة للكهرباء إنّ إعلان رفع القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية سينعكس إيجابيا على قدرة الشبكة في كل ليبيا.

وفي تعليقها على استئناف انتاج النفط، ذكرت الشركة العامة للكهرباء أنّ إعادة تصدير النفط ستؤدي إلى عودة إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء خاصة في الجناح الشرقي.

وأشارت الشركة العامة للكهرباء في ختام بيانها أنّ فرق الشبكة ستعمل على عودة تشغيل المحطات في أسرع وقت ممكن فور استئناف التصدير.

من جانبه، رحّب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة برفع القوة القاهرة عن الحقول والمنشآت النفطية قائلا إنّه مهم لتحسين وضع الكهرباء والوقود.