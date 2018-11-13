تعليقًا على مؤتمر باليرمو.. فوزي العقاب: نحن تحت الوصاية سياسيًا

قال النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب إن مؤتمر باليرمو حول ليبيا لم يفضي إلى نتائج، بل خلص إلى حقائق محبطة ومخيبة للآمال، وفق قوله.

وأضاف العقاب أن المؤتمر أكد على عدم ملكية الليبيين للعملية السياسية.

وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر :

“أكد مؤتمر باليرمو عن غياب الإرادة الوطنية لتجنيب بلادنا وشعبنا الفوضى والمعاناة”.

ووصف النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة المشهد في ليبيا بساحة صراع عربي-عربي، وأوروبي-أوروبي، عُرف زوراً وبهتاناً بإسم الأزمة الليبية، حسب تعبيره.

وأضاف قائلا :