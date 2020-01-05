تعليق الدراسة إلى نهاية الأسبوع تضامناً مع قتلى الكلية العسكرية

عقد وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق “عادل جمعة”، اجتماعاً الأحد، مع مراقبي التعليم.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي لمتابعة سير العملية التعليمية وفق الظروف الحالية التي تشهدها العاصمة طرابلس.

واتفق الحاضرون جميعًا على تعليق الدراسة إلى يوم الخميس القادم تضامناً مع أرواح الشهداء، ومتابعة الأوضاع الأمنية مع التأكيد على السلطة التقديرية لكل مراقبة تعليمية في تعليق الدراسة كليًا أو جزئيًا، وأن تكون سلامة الطلاب والتلاميذ فوق كل اعتبار.

كما تم الاتفاق على أن تستأنف الدراسة من حيث المبدأ الأحد المقبل، على أن يكون هناك اجتماعات متابعة يومية لمتابعة أي تطورات بالخصوص.