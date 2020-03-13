تعليق الدراسة لمدة أسبوعين في كافة المؤسسات التعليمية

القرار جاء بعد تشاور المجلس الرئاسي ووزيري الصحة والتعليم. [أرشيفية/إدارة التواصل والإعلام]

أعلن وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، مساء اليوم الجمعة، تعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية بجميع مراحلها، الأساسية والثانوية والجامعية لمدة أسبوعين اعتباراً من الأحد القادم.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن القرار جاء بعد تشاور المجلس الرئاسي ووزيري الصحة والتعليم، واعتباره إجراء احترازيا ووقائيا ضمن حزمة من الإجراءات الوقائية و التوعية التي تقوم بها الحكومة و تعلن عنها تباعا نظرا لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد في دول الجوار.

وطمأن الوزير الأسر الإدارية والتربوية التابعين للقطاع بأنه لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد، ودعا أولياء الأمور والمعلمين و الموظفين لاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة والتقليل من التواجد في أماكن التجمعات العامة.

ونقل المكتب الإعلامي بالوزارة عن د. عماري تأكيده، بأن الوزارة تعمل بشكل متواصل مع وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، ومؤسسات الدولة المختلفة لمراقبة وتقييم الوضع في داخل البلاد و خارجها.

كما شدد الوزير على مراقبات التعليم والجامعات والمعاهد للتواصل مع الوزارة للتشاور في برامج بديلة للمحافظة على سير عملية التعلم عبر الوسائل الإلكترونية ووسائل الإعلام المختلفة والاطلاع على خطة العام الدراسي المعدلة.

ودعا د. عماري كل مؤسسات الدولة للالتزام بما يصدر عن الحكومة من توجيهات والعمل على طمأنة المواطنين ونشر الوعي بينهم.

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