تعليق الرحلات الجوية بمطار معيتيقة بسبب خرق الهدنة

تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة جراء تعرضه لسقوط القذائف [العربية ]

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، أمس الأربعاء، تعليق الملاحة الجوية بالمطار لحين إشعار آخر، نتيجة لتعرضه لعدة قدائف عشوائية ونقـل الرحلات لمطار مصراتة الدولي اعتبارًا من اليوم الخميس.

وأشارت إدارة المطار إلى أن طائرة الخطوط الجوية الليبية قد توجهت الي مطار مصراتة الدولي قادمة من مطار تونس قرطاج الدولي في رحلتها رقم LN303، وذلك بعد أن كان مقررًا لها الهبوط في مطار معيتيقة.

وذلك قبل أن تعود وتؤكد أن الشركات الناقلة ستباشر إجراءات رحلاتها المجدولة مع مراعاة تأخير خارج عن الإرادة في المواعيد. وبينت إدارة المطار، أن حركة الملاحة الجوية كانت تسير بشكل طبيعي، حيث جرى تسيير عدة رحلات قبل أن يتعرض المطار لسقوط قذائف.

وهذه ليست المرة الأولى التي يجري فيها تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة وذلك جراء تعرضه لسقوط القذائف.

ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق، عقيد طيار محمد قنونو، أن قوات القيادة العامة قصفت المطار بستة صواريخ غراد، مشيرًا إلى أن هذا القصف «خرق جديد ومتكرر لوقف إطلاق النار، كما يهدد حركة الملاحة الجوية»

أعلن المتحدث باسم “الجيش الوطني الليبي”، اللواء أحمد المسماري، فرض الحظر الجوي فوق طرابلس بالكامل وخصوصا مطار معيتيقة.

وقال المسماري عبر وسائل اللإعلام نعلن تفعيل الحظر الجوي فوق طرابلس بالكامل وخصوصا فوق مطار معيتيقة، وأي طائرة عسكرية أو مدنية تقلع أو تهبط في المطار، ستتعرض للرد”.