تعليق الرحلات الداخلية بالكامل في مطار بنينا ببنغازي

أعلنت إدارة مطار بنينا بمدينة بنغازي، عن إيقاف الرحلات الداخلية من وإلى المطار، بسبب تأخر صرف مرتبات الشركات العاملة بالمطار.

وأكد مدير مطار بنينا الدولي عبد الله الشافعي، تعليق الرحلات الداخلية بالكامل إلى أجل غير معلوم حتى الاستجابة لمطالبهم.

وأوضح أن قرار الإيقاف جاء بعد عجز الحكومات المتعاقبة عن صرف أي ميزانيات لتشغيل المطار، مضيفا أنه من الممكن أن يتسع الإضراب ليشمل الرحلات الخارجية في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب الموظفين.

وقال الشافعي في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إن موظفي الخدمات التموينية لم يحصلوا على مرتباتهم منذ 47 شهرًا، بينما موظفو المناولة لم يقبضوا رواتبهم منذ 17 شهرًا، وكذلك موظفو الخطوط الليبية منذ 19 شهرًا.

وأشار إلى أن مطار بنينا الدولي لم يستلم أي ميزانية منذ أكثر من 5 سنوات.

ولفت الشافعي إلى أنهم راسلوا مصلحة المطارات بحكومة الوحدة الوطنية دون جدوى، وإنهم يوفرون احتياجاتهم الضرورية بالعلاقات الشخصية، وفق قوله.

كما أشار مدير المطار إلى أنهم سيواصلون استقبال الرحلات الخارجية فقط تقديرًا لظروف المرضى والليبيين في الخارج.