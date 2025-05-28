شركة «أديل» السعودية تعود إلى سماء سوريا.. وانطلاقة جديدة بعد تعليق العقوبات

في خطوة مفصلية تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية وأمنية، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية تعليق حزمة من العقوبات المفروضة على سوريا لمدة 180 يوماً، في قرار وصفته واشنطن بأنه “استراتيجي ومدروس”، ويستهدف تسريع هزيمة تنظيم “داعش” والمساهمة في استقرار البلاد.

وقالت تامي بروس، رئيسة الخدمة الصحفية بالخارجية الأميركية، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن هذا القرار “يعزز هدفنا الرئيسي في تحقيق هزيمة دائمة لداعش”، مؤكدة أن تعليق العقوبات يمنح السوريين فرصة لبناء مستقبل أفضل، مشيرة إلى تعاون واشنطن مع شركاء إقليميين ودوليين لجذب الاستثمارات نحو سوريا.

وترافق القرار الأميركي الذي أعلنه وزير الخارجية ماركو روبيو، مع إصدار وزارة الخزانة الأميركية ترخيصاً عاماً لتخفيف فوري للعقوبات، يشمل شخصيات بارزة في القيادة السورية الجديدة، من بينهم الرئيس أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، إضافة إلى عدد من المؤسسات الرسمية، في خطوة توحي بتغير في الدينامية السياسية الأميركية تجاه دمشق.

كما أشاد المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، بما وصفه بـ”الخطوات الجادة” التي اتخذتها دمشق في مواجهة الإرهابيين الأجانب، مشيراً إلى تنسيق أمني متقدم على الأرض، تَجسَّد مؤخراً بعملية أمنية نوعية في دمشق أسفرت عن توقيف عناصر من “داعش” ومصادرة أسلحة ومتفجرات.

وتأتي هذه التحركات وسط مناخ دولي يدفع نحو إعادة الاستقرار إلى سوريا، حيث دعت روسيا، عبر المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، القيادة السورية إلى “التحرك بفعالية” لمواجهة التهديد الإرهابي العابر للحدود، مؤكدة استمرار التنسيق مع دمشق وشركاء آخرين في المنطقة.

شركة الطيران السعودية “أديل” تعلن استئناف رحلاتها إلى سوريا في يوليو 2025

أعلنت شركة الطيران السعودية الاقتصادية “أديل”، اليوم الأربعاء، عن نيتها استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا بدءًا من يوليو المقبل، بعد حصولها على الموافقات الرسمية اللازمة لتسيير الرحلات إلى دمشق. جاء ذلك على لسان المدير التنفيذي للشركة، ستيفن غرينواي، من العاصمة الفلبينية مانيلا حيث أعلن أيضاً عن صفقة لاستئجار طائرتين من شركة “سيبو باسيفيك” الفلبينية.

وتنضم “أديل” إلى قائمة شركات الطيران الأجنبية التي عادت لاستئناف رحلاتها إلى سوريا، خاصة بعد رفع العقوبات الأميركية والأوروبية التي كانت مفروضة على دمشق، ما مهد الطريق أمام إعادة تفعيل الاتصالات الجوية مع البلاد. وكانت شركة “فلاي دبي” الإماراتية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري عن استئناف رحلاتها المباشرة إلى دمشق اعتباراً من الأول من يونيو 2025.

يذكر أن العديد من شركات الطيران الدولية انسحبت من سوريا مع اندلاع الأزمة السورية قبل 14 عاماً، وتوقفت الرحلات الدولية عقب سقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024. لكن الرحلات الجوية بدأت تعود تدريجياً عبر الخطوط الجوية القطرية، التركية، الملكية الأردنية، بالإضافة إلى شركات الطيران السورية المحلية، في خطوة تعكس تحسناً تدريجياً في الأوضاع الأمنية والسياسية بالمنطقة.

يُعد استئناف رحلات شركة “أديل” علامة بارزة على تعافي قطاع النقل الجوي السوري وفتح آفاق جديدة للتواصل الاقتصادي والسياحي مع العالم الخارجي.

تحركات اقتصادية موازية في الداخل

على الصعيد الداخلي، أعلنت الحكومة السورية عن خطوات اقتصادية متسارعة لدعم عملية التعافي، أبرزها إعلان وزير المالية محمد يسر برنية إعادة افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية في الثاني من يونيو المقبل، بعد توقف دام قرابة ستة أشهر.

وأشار الوزير إلى أن السوق سيعاود العمل بثلاث جلسات أسبوعياً، بهدف تنشيط الاقتصاد وتحفيز التعاملات المالية، مؤكداً البدء بمراجعة شاملة للتشريعات وتطوير منظومة التداول والخدمات الرقمية، بما يتماشى مع المعايير العالمية.

من جهة أخرى، أعلنت الخطوط الجوية السورية عن مهلة 60 يوماً لاستكمال تسوية كافة مطالبات الحجوزات القديمة، وكشف مديرها سامح عرابي عن إعادة أكثر من 6 مليارات ليرة للمسافرين حتى الآن، فيما سيتم تسديد نحو 4.8 مليارات ليرة قريباً. كما أشار إلى خطة لزيادة عدد الطائرات إلى خمس خلال ثلاثة أشهر، وتوسيع شبكة الرحلات لتشمل دول الخليج وليبيا، مع مساعٍ لإعادة تسيير الرحلات إلى مصر.

يذكر أن هذه التحركات السياسية والأمنية والاقتصادية الأخيرة ترسم مشهداً سورياً جديداً يختلف كثيراً عن سنوات الحصار، حيث يبدو أن نافذة الفرص بدأت تُفتح أمام دمشق، وسط اختبار حقيقي لقدرتها على التفاعل مع المناخ الدولي، وتوظيف الانفراجة الجزئية في العقوبات لتحقيق استقرار حقيقي وتنمية مستدامة.