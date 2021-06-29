تعليق جلسة النوّاب إلى الاثنين القادم لمثول الحكومة أمام البرلمان

أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن مجلس النواب علق جلسة اليوم إلى جلسة الاثنين القادم، لمثول الحكومة أمام مجلس النواب وفقاً للاستدعاء الذي أقره المجلس.

وأبلغ رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعضاء المجلس في جلستهم أمس الاثنين، بمدينة طبرق، أن الحكومة تعتذر عن حضور جلسة اليوم نظرا لوجود رئيسها وعدد من الوزراء في مهام خارج ارض الوطن.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصادر، فقد أكد عقيلة أن الحكومة ستكون حاضرة في جلسة الأسبوع المقبل لاستعراض خطة عملها خلال المائة يوم من بداية عملها.

وأضافت المصادر أن عقيلة أطلع أعضاء المجلس على فحوى الرسالة التي تلقتها رئاسة مجلس النواب من لجنة 5+5 العسكرية المشتركة والتي تطلب فيها وقف البث في ميزانية وزارة الدفاع إلى حين تعيين وزير ووكيل للوزارة.

وعلق مجلس النواب الليبي، جلسته الرسمية التي عُقِدت أمس الاثنين، في مدينة طبرق، برئاسة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وبحسب الإيجاز الصحفي للمتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق، فإن المجلس خلص خلال جلسة يوم أمس إلى ما يلي:

استعراض كتابي لجنة 5+5 العسكرية والتي تُطالب من خلالهما مجلس النواب بتعيين وزيراً للدفاع، وعدم صرف ميزانية وزارة الدفاع إلا بعد تعيين وزيراً لها، وسيتم البت بالأمر في جلسة الغد

التأكيد على اعتماد الباب الأول من الميزانية العامة للدولة للعام 2021م، على أن يتضمن القوانين الصادرة عن مجلس النواب القاضية برفع مرتبات عدد من القطاعات، ومطالبة اللجنة المالية بتقديم مقترح لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام 2021م

مطالبة اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز مشروع قانون توحيد المرتبات لكافة العاملين بالدولة وتقديمه لمجلس النواب في أقرب وقت، وكذلك قانون الحكم المحلي

استدعاء الحكومة للمثول أمام مجلس النواب في جلسة الاثنين المقبل الموافق 05 يوليو 2021م، بعد اعتذراها عن جلسة غدٍ الثلاثاء

تحديد جلسة للبت في بند المناصب السيادية نظراً لعدم رد المجلس الأعلى للدو على مجلس النواب بعد مرور شهر من إحالة المجلس لملفات المترشحين

التأكيد على أهمية عمل اللجان النوعية الدائمة بمجلس النواب واتخاذ ما يلزم لتفعيل دورها ومتابعتها من قِبل النائب الأول والثاني لرئيس مجلس النواب