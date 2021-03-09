تعليق جلسة النوّاب إلى صباح يوم غد الأربعاء

علق مجلس النواب جلسته اليوم الثلاثاء، لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، إلى صباح يوم غد الأربعاء.

جاء ذلك بعد دعوة عقيلة صالح رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة إلى استكمال تشكيلته الوزارية وتقديمها كاملة.

من جانبه قال الدبيبة إنه مستعد لتقديم تشكيلته فورا، مطالبا النواب بتقديم اعتراضاتهم على أي وزير مقترح في الحكومة.

وذكَّر عقيلة صالح باللائحة الداخلية التي قال إنها تنص على ضرورة تقديم 40 نائبا لاعتراضهم على أي وزير لإخراجه من التشكيلة الوزارية.

وأعلن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، عن تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، لمزيد المشاورات.

واستؤنفت اليوم جلسة مجلس النواب في مدينة سرت، لمناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، قدم خلالها رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة تشكيلته للحكومة ورد على استفسارات وأسئلة أعضاء المجلس.

هذا وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن أول نصر لهذا الشعب هو الانعقاد والالتئام اليوم في جلسة لمجلس النواب برلمان واحد وهذا نصر من الله، حسب وصفه.

وأضاف الدبيبة في كلمة له اليوم أمام مجلس النواب، “أن ليبيا محتاجة إلى أي معول، وأن المعوق الأول هي الحرب التي دمرتنا”.

وانطلقت جلسة مجلس النواب في قاعة واقادوقو في سرت، الاثنين، بمشاركة 132 نائباً من أصل 200 برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، لمناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة.