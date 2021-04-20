تعليق جلسة النوّاب لمناقشة الميزانية إلى مساء الثلاثاء

علقت هيئة رئاسة مجلس النوّاب، جلسة مناقشة بنود الميزانية العامة للدولة، إلى مساء الثلاثاء.

وبدأ مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق، في وقت متأخر من ليل الاثنين/الثلاثاء، جلسة عامة خصصت لمناقشة بنود الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية.

واستهلت الجلسة بإعطاء الكلمات لأعضاء المجلس الحاضرين لإبداء ملاحظاتهم وآرائهم حول بنود هذه الميزانية.

وكان الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، قد أفاد في تصريحات صحفية في وقت سابق، بأن الجلسة ستعقد بحضور النصاب المطلوب لمناقشة قانون الميزانية للعام 2021 والملاحظات الواردة حولها فقط.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب عمر تنتوش قوله في وقت سابق، إنه من الممكن إقرار الميزانية في جلسة اليوم وهذا يعتمد على المناقشات التي ستجرى ومدى قبول النواب بمشروع الميزانية، مبينا أنه إذا لم يقبل النواب الميزانية فمن الممكن أن تعاد للحكومة لتعديلها.