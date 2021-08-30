تعليق جلسة النوّاب ليوم غدٍ الثلاثاء

عقد مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الاثنين، بمقره في مدينة طبرق، برئاسة رئيس مجلس النواب، وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس.

وبحسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم المجلس عبد الله بليحق، فقد ناقش المجلس في جلسته اليوم استجواب الحكومة والطلب المقدم من الحكومة بتحديد نقاط الاستجواب بشكل دقيق ومحدد.

وخلُصت جلسة اليوم إلى تشكيل لجنة من النواب من كافة اللجان الدائمة بالمجلس، لإعداد نقاط الاستجواب بشكل دقيق لإحالتها للحكومة للاستعداد لجلسة الاستجواب الأسبوع القادم.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة من النواب لإعداد مقترح الدوائر الانتخابية وتوزيع المقاعد لعرضها على مجلس النواب.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من النواب للتواصل مع وزارة المالية لمعرفة الأموال التي صُرِفت من قِبل الحكومة وكيفية صرفها وطلب معلومات بالخصوص من ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية قبل الجلسة القادمة، وبذلك عُلقت الجلسة ليوم غدٍ الثلاثاء.