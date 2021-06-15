تعليق جلسة مناقشة الميزانية إلى أجل غير محدد

أفاد النائب بمجلس النواب عضو اللجنة المالية عبد الوهاب زويلة، بتعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة الميزانية المقدمة من الحكومة إلى أجل لم يحدد بعد.

وأرجع زويلة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، تعليق الجلسة إلى ما أسماه بتدخلات من طرف رئاسة المجلس وحكومة الوحدة الوطنية بشأن هذه الميزانية المقترحة.

وقال النائب: “لقد تفاجئنا بتدخلات وتواصل بين رئاسة المجلس والحكومة من خلال وفد وزاري حضر اليوم إلى طبرق لمناقشة الميزانية مع بعض أعضاء من اللجنة المالية وهو ما أدى إلى تعليق الجلسة كون أن موضوع الميزانية تم عرضه داخل قاعة مجلس النواب ولا يجوز قانونيا أن تتم مناقشته خارج قاعة المجلس، وهذا ما أدى إلى تأخير اعتماد الميزانية وتعليق الجلسة إلى موعد لاحق لم يُحدد بعد”.

واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية في مدينة طبرق شرق ليبيا، اليوم الثلاثاء، بجلسة مغلقة غير منقولة على الهواء، لمناقشة بند الميزانية العامة للعام 2021م.

وترأس الجلسة رئيس المجلس عقيلة صالح، بحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، والنائب الثاني احميد حومة.

كما سيناقش المجلس بند تولي المناصب القيادية بالوظائف السيادية.

وقام مجلس النوّاب الليبي، أمس الاثنين، بتأجيل جلسته الرسمية المنعقدة في مدينة طبرق شرق ليبيا، إلى اليوم الثلاثاء.

وصرح المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن جلسة مجلس النواب لهذا اليوم عُلِقت ليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك بعد أن شهد افتتاح الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية العامة، خلافات حادة ومشادات كلامية بين بعض أعضاء المجلس.

#شاهد

تعليق جلسة مجلس النواب بطبرق جراء خلاف حاد وعراك بين الأعضاء#ليبيا pic.twitter.com/pB9SMmlHDP — المنارة للإعلام (@AlmanaraMedia) June 14, 2021

شاهد | بعد دقيقتين من افتتاحها .. تعليق جلسة مجلس النواب المخصصة لمناقشة مشروع الميزانية بسبب مشاجرة بين الأعضاء pic.twitter.com/GbWTVp86UL — ليبيا بانوراما (@lpc_ly) June 14, 2021