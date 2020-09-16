تعليق دخول المصلين إلى المسجد الأقصى المُبارك

قرر مجلس الأوقاف الإسلامية بمدينة القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، تعليق استقبال المصلين بالمسجد الأقصى لمدة 3 أسابيع؛ بسبب انتشار جائحة كورونا بالأراضي الفلسطينية.

وقال عضو المجلس بالقدس حاتم عبد القادر، في تصريح لوكالة “الأناضول”: “قرر المجلس تعليق استقبال المصلين والزوار بالمسجد الأقصى لمدة 3 أسابيع بدءا من ظهر يوم الجمعة المقبل بسبب الانتشار الكبير لجائحة كورونا”.

وأضاف: “تم اتخاذ هذا القرار بعد الاستماع إلى تقارير صحية من الجهات المختصة بالقدس”.

يأتي ذلك في حين، أظهرت معطيات فلسطينية إصابة نحو 8 آلاف فلسطيني من سكان القدس بكورونا منذ يونيو الماضي؛ حيث ما زال نحو 2000 منهم يعانون من الفيروس.

وأردف عبد القادر: “تقرر إبقاء المسجد الأقصى مفتوحا أمام موظفي دائرة الأوقاف وحراس المسجد والعاملين في مجال الإعمار طيلة هذه الفترة”.

وتابع: “كما تقرر استمرار رفع الأذان وإقامة الصلوات الخمس وصلاة الجمعة طيلة هذه الفترة بمشاركة موظفي دائرة الأوقاف والحراس”.

هذا وسبق أن أغلق مجلس الأوقاف المسجد الأقصى المبارك أمام المصلين لمدة شهرين خلال أبريل ومايو الماضيين بسبب انتشار جائحة كورونا.

وأكد مسؤول في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس لوكالة “الأناضول”، أن الإغلاق يشمل منع السياح والمستوطنين من اقتحام المسجد الأقصى.

يُشار إلى أن شرطة الاحتلال الإسرائيلي تسمح للمستوطنين منذ العام 2003 باقتحام المسجد الأقصى المبارك أحاديا دون موافقة دائرة الأوقاف الإسلامية.