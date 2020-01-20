الرئيسية | منوعات

تعليق زوج نانسي عجرم بعد قتله محمد موسى

عين ليبيا | آخر تحديث: 20 يناير 2020 - 12:20
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share
زوج نانسي عجرم يستعين بمقولة للكاتبة جين رولينغ صاحبة سلسلة روايات هاري بوتر الشهيرة [انترنت]

في أول تعليق له، على حادثة قتله للسارق محمد موسى الذي اقتحم الفيلا التي يسكن فيها مع زوجته نانسي عجرم وبناته الثلاث ميلا وإيلا وليا، نشر الدكتور فادي الهاشم “بوست” عبر حسابه على “إنستقرام”، مستعيناً بمقولة للكاتبة جين رولينغ صاحبة سلسلة روايات هاري بوتر الشهيرة.

وكتب الدكتور الهاشم ” تدخل أيها الغريب، ولكن إحذر، عليك تحمل عواقب خطيئة الطمع. من يريدون الاستيلاء على ما لم يتعبوا به، لا بد وأن يدفعوا الثمن بدورهم، واذا كنت تريد الاستيلاء على كنز لم يكن ملكك في يوم من الأيام أيها السارق، فنحذرك لأنه سيكون بانتظارك ما هو أكثر من الكنز”.

محتوى ذو صلة
طائرة غامضة تقتل سائحين صينيين بطريقة مجهولة في أيسلندا

تعليق الدكتور فادي هاشم حظي بالكثير من التعليقات المؤيدة التي ساندته ودعمته وهناك من وصفه بالبطل الذي أنقذ حياة أسرته.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن