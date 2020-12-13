تعليق «مُحادثات السلام» الأفغانية حتى مطلع الشهر المقبل

طرفا المفاوضات الجارية بين “حركة طالبان” والحكومة الأفغانية أعلنا في قطر عن وقف المحادثات مؤقتا حتى 5 يناير المقبل.

وقال مستشار مجلس الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل عبر “تويتر” توقف المفاوضات لأسبوعين، مشيرا إلى أن كابول حريصة على إجراء الجولة القادمة من المفاوضات في أفغانستان.

وأضاف: “إعادة المحادثات إلى البلاد، مقترح هام من الحكومة الأفغانية لطالبان”.

ولفت فيصل إلى أن “محادثات السلام بين الأفغان يجب عقدها داخل أفغانستان، وأن تستجيب للواقع الأفغاني بدل أن تستجيب للأجانب وللظروف الخارجية”.

وكتب العضو في فريق المفاوضات الحكومي نادر نادري على “تويتر”: “نظرا لأن بنود جدول الأعمال بحاجة إلى المزيد من الاستشارات، اتفق الطرفان على استراحة واستئناف الجولة الثانية من المحادثات في 5 يناير 2021”.

وحسب ماذكرت قناة “روسيا اليوم” عن المتحدث باسم “طالبان” محمد نعيم قال أنه “اعتبارا من 14 من ديسمبر الحالي، ستجري مشاورات حول بنود جدول الأعمال”.