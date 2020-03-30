تعليم «الوفاق» تبحث إجراءات اعتماد الملاك الوظيفي

سرعة اعتماد الملاك الوظيفي للوزارة والإفراج على مرتبات المعلمين الجدد. [وزارة التعليم]

عقد وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، اجتماعاً الاثنين، بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، مع وزير العمل والتأهيل الدكتور مهدي الأمين، بحضور وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، ووكيل وزارة العمل والتأهل علي عكاشة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات والمكاتب المعنيين بالوزارتين.

وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة التعليم، بأن الاجتماع يأتي استمراراً للجهود التي تبذلها وزارة التعليم من أجل سرعة اعتماد الملاك الوظيفي للوزارة والإفراج على مرتبات المعلمين الجدد.

وخُصِص الاجتماع لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفنية المكلفة بمراجعة وإعداد الملاك الوظيفي لوزارة التعليم بكافة مكوناتها والتي تم تشكيلها في اجتماع سابق. وخلُص الاجتماع إلى موافقة وزارة العمل والتأهيل على اعتماد الملاك الوظيفي كوحدة واحدة لوزارة التعليم وبمراعاة بعض الملاحظات المتفق عليها. وعقب الاجتماع صرح الدكتور محمد عماري، بأنه سيعقد اجتماعا آخر خلال الأيام القادمة مع وزير المالية فور صدور قرار وزير العمل باعتماد الملاك الوظيفي من أجل سرعة الإفراج على مرتبات المعلمين الجدد. وأكد وزير التعليم بأنه يتابع شخصياَ هذا الموضوع الهام ولن يهنأ له بال حتى يحصل هؤلاء المعلمون على حقوقهم المستحقة والمشروعة، وفق قوله.

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