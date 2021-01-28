تعليم «الوفاق» تبحث التعاون والبرامج المشتركة مع مالطا

عُقِد بالعاصمة المالطية فاليتا، اجتماع مشترك بديوان وزارة التعليم المالطية، بين وفد وزارة التعليم بحكومة الوفاق ووزير التعليم المالطية جستن كروانة.

وضم وفد وزارة التعليم وكيل الوزارة عادل جمعة، ومدير مكتب التعاون الدولي الدكتور سلطان عبدالنبي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعيد معيوف، ورئيس الهيئة الوطنية للتعليم التقني الدكتور عادل الزنداح، ورئيس جامعة طرابلس الدكتور نبيل النطاح، ومدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم الدكتورة مسعودة الأسود، إلى جانب مدير عام معهد تاجورني الدكتور محمد حسن أبوبكر.

وشارك في الاجتماع من الجانب المالطي وزير التعليم ووكيل الوزارة ومدير التربية والتعليم ومدير التخطيط الاستراتيجي.

وخُصِص هذا اللقاء التحضيري لمراجعة الاتفاقية المزمع توقيعها بين الطرفين، ومناقشة أوجه التعاون بين الطرفين والعمل على تفعيل معهد تاجورني من خلال البرامج المشتركة.

وتم خلال اللقاء تبادل الهدايا بين الوزارتين وإلقاء الكلمات من الطرفين، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بتعليم الوفاق.

وتأتي هذه الزيارة لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة التعليم الليبية ووزارة التعليم المالطية، والتي تأتي على ضوء نتائج الزيارة التي قام بها الوفد المالطي إلى طرابلس ولقاءه وزيري التعليم والخارجية بحكومة الوفاق الوطني.