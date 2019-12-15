تعليم الوفاق تبحث تنفيذ الملاك الوظيفي

عقد صباح اليوم الأحد بمسرح مدرسة بشير الاسطي اجتماعًا موسعًا بحضور وكيل وزارة التعليم عادل جمعة واللجنة المشكلة لمتابعة الملاك الوظيفي بالوزارة ومراقب التعليم ومدراء المكاتب والأقسام بمراقبة تعليم سوق الجمعة مع مديري المدارس بالمراقبة.