تعليم الوفاق تبحث تنفيذ الملاك الوظيفي

عقد صباح اليوم الأحد بمسرح مدرسة بشير الاسطي اجتماعًا موسعًا بحضور وكيل وزارة التعليم عادل جمعة واللجنة المشكلة لمتابعة الملاك الوظيفي بالوزارة ومراقب التعليم ومدراء المكاتب والأقسام بمراقبة تعليم سوق الجمعة مع مديري المدارس بالمراقبة.
وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم أنه جرى خلال الاجتماع متابعة تنفيذ الملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي 2019/2020م وتم خلال الاجتماع الاستماع لكافة الصعوبات التي تواجه إدارات المدارس أثناء عملية التسكين،وقامت اللجنة المشكلة بتوضيح كافة النقاط الغامضة في شروط التسكين.
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