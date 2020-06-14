تعليم «الوفاق» تبحث حل تأخر صرف مرتبات المعلمين المتعاقدين

حضر وزير التعليم المكلف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عمّاري زايد، اليوم الأحد، الاجتماع الأول للجنة التي صدر بتشكيلها قرار الوزير رقم ( 318 ) لعام 2020م، والمكلفة بحصر أعداد المعلمين الذين تم التعاقد معهم في السابق ولم يتقاضوا مرتباتهم حتى الآن.

واستهل الوزير الاجتماع بكلمة موجزة أكد فيها أن الوزارة بجميع الإدارات المعنية والممثلة في هذه اللجنة ينبغي أن تركز كل مجهوداتها خلال هذه الفترة لحلحة هذا الموضوع الشائك والهام، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.

كما شدّد وزير التعليم على أنه من غير المقبول أن يستمر هذا الملف معلقاَ دون حل جذري ونهائي، ونبّه الحاضرين بأن أمامهم شهراَ واحداَ فقط من تاربخ هذا الاجتماع للوصول إلى تسوية نهائية لهذا الموضوع.

وتطرق الوزير أيضاً إلى موضوع تسوية وتعديل وصرف مرتبات المعلمين المنقولين أو المعينين للعمل بالميزة المالية بموجب القرار رقم ( 595 ) لسنة 2007م.

وتحدث بعد ذلك رئيس اللجنة وكيل الوزارة عادل جمعة وأعطى نبذة للحاضرين عن أسباب وخلفيات تأخر صرف مرتبات هؤلاء المعلمين والجهود السابقة التي بذلتها الوزارة من أجل تسوية اوضاعهم.

وجرى على إثر ذلك، استعراض عدد المعلمين المستهدفين والقرارات الصادرة بشأنهم في منح الإذن بالتعاقد معهم، حيث تبادل الحاضرون بالحوار والنقاش الكيفية المثلى للوصول لتسوية عاجلة لهذا الموضوع.

وفي ختام الاجتماع طلب الوزير من رئيس اللجنة اعتبار لجنته في حال انعقاد دائم اعتباراَ من اليوم وتفويضه لهم بكل الصلاحيات والتواصل مع كل الجهات الرسمية في الدولة بما يسهم في سرعة إتمام العمل المكلفين به.