تعليم «الوفاق» تبحث صرف المستحقات المالية للمُعلمين ومرتبات المُعلمين الجدد

حضر وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، اليوم الأربعاء، الاجتماع المشترك الهام الذي عُقِد بين عدد من الإدارات المعنية بوزارة المالية مع بعض الإدارات المختصة بوزارة التعليم، إلى جانب رئيس لجنة الإدارة وبعض الإدارات بالهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني وكذلك الإدارت المالية بجامعة طرابلس.

واستهل الاجتماع مدير إدارة الخزانة بوزارة المالية الأزهر الكشر، بكلمة موجزة رحب فيها بكل الحاضرين وعلى رأسهم وكيل وزارة التعليم ، وحيّا خلال كلمته وزارة التعليم على مجهوداتها الملحوظة من أجل تطوير الآداء بالقطاع والارتقاء بالعملية التعليمية، بحسب ما نقل مكتب الإعلام بوزارة التعليم.

وتحدث بعدها وكيل وزارة التعليم وقدم شكره لوزارة المالية على تعاونهم المستمر واستجابتهم لعقد هذا الاجتماع المهم الذي توقع أن يخرجوا منه بعدة حلول عملية ونهائية للمشاكل والمختنقات المالية التي تواجه القطاع منذ سنوات.

وقدمت لجنة علاوة الحصة خلال الاجتماع عرضا ضوئيا لمنظومة علاوة الحصة الجديدة أوضحت من خلاله أهم مميزات هذه المنظومة ومساهمتها في سرعة إنجاز هذه العلاوة.

واستعرض بعدها المجتمعون عدة نقاط مدرجة في جدول الأعمال متعلقة بمستحقات المعلمين والمفتشين التربويين وكذلك المدربين بالمعاهد المهنية المتوسطة، حيث تبادلوا حولها النقاش والأراء واتفقوا على سرعة معالجة الكثير منها بداية من الأسبوع القادم، مع وضع آلية متفق عليها لتسريع إجراءات صرف مرتبات المعلمين الجدد وتسوية مرتبات المعلمين المكلفين بالتدريس في المناطق النائية بالإضافة إلى علاوة التفتيش التربوي.