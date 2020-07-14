تعليم «الوفاق» تستعرض استعدادات العودة المدرسية

عُقِد مساء الاثنين، بمقر اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة جائحة كورونا في العاصمة طرابلس، لقاء تقابلي بين اللجان المختصة بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، واللجنة العلمية الاستشارية المنبثقة عن اللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا بحضور وكيل الوزارة عادل جمعة ورئيس اللجنة العلمية الدكتور خليفة البكوش.

وقدمت رئيسة لجنة التعليم عن بُعد الدكتورة مسعودة الأسود عرضاَ ضوئياَ مفصلاَ عن خطوات الوزارة منذ قرارها بتوقف الدراسة في منتصف مارس الماضي، كما قدم رئيس لجنة العودة المدرسية محمود الوندي توضيحا بشأن التجهيزات الوقائية التي قامت الوزارة بتوريدها.

ثم تحدث أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور عبدالمنعم ابولايحة عن ملاحظات منظمة “اليونسكو” حول العودة المدرسية وتقييمها للخطوات المتبعة من وزارة التعليم الليبية.

وعلى إثر ذلك، فُتِح باب النقاش والاستماع لملاحظات اللجنة العلمية الاستشارية والرد على تساؤلاتهم واستفسارتهم المختلفة حيث تم تدوين كافة ملاحظاتهم الفنية حول عمل اللجان المشكلة بالوزارة.

وفي كلمة للدكتور البكوش أعرب عن امتنان اللجنة الاستشارية للعمل الذي قامت به وزارة التعليم والذي وصفه بالمهني والمميز مؤكداَ على ضرورة المتابعة اليومية واستقبال التقارير الدورية لتقييم العمل اولا بأول.

من جانبه أكد وكيل الوزارة عادل جمعة بأن الوزارة تضع خطتها ومناشطها بشأن العودة المدرسية أمام اللجنة العلمية من أجل الاستماع لرأيها الذي سيكون ملزما لوزارة التعليم.

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على أن تدرس اللجنة العلمية طلب الوزارة بالموافقة على العودة المدرسية وسترد اللجنة رسميا وكتابياَ وفق تقييمها الفني بالخصوص، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة التعليم.