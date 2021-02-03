تعليم «الوفاق» تستعرض جاهزيّة المؤسّسات التّعليمية لانطلاق الدراسة

ترأس وزير التّعليم المكلف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الأربعاء، الاجتماع العادي الأول لمُراقبي التّعليم للعام 2021، بحضور وكيل وزارة التعليم لشؤون الديوان والتعليم العام المهندس عادل جمعة، ورئيس جهاز حِراسة المرافق التّعليمية العميد عمر الخضراوي، وعدد من مُديري المراكز والمصالح والإدارات والمكاتب التابعة للوزارة.

وتطرّق الاجتماع الذي عُقد بمقر المعهد العالي لتقنيات الفُنون في طرابلس، إلى العَدِيد من الملفات، والمَواضِيع التي سَيتِم مُناقَشتها على مدى يومين، أبرزها استعراض الموقف العام حول جاهِزِيّة المؤسّسات التّعليمية لانطلاق الدراسة، بالإضافة إلى مُناقشة آخر المُستجدّات لتفعيل جهاز حراسة المرافق التّعليمية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وقدّم وزير التّعليم في كلمة له خلال الاجتماع، شُكره للجنة الاستشارية العلمية وفريق تقييم ومُتابعة الإجراءات الاحترازية بالمؤسّسات التّعليمية ومراقبي التّعليم على الجُهود المبذُولة، مؤكّداً على أهميّة تعامل المُؤسّسات التّعليمية بشفافية في هذا الإطارَ.

من جانبه أكّد وكيل الوزارة على أهمية مُتابعة جاهِزِيّة المُؤسّسات التّعليمية للعودة الآمنة للدراسة وفقاً للإطار الوبائي المُعتمد، مُعرباً عن استعداده لِحَلْحَلَة أيّ صُعوبات وتدارك أيّ عراقيل لضمان انطلاقة دراسية في ظروف آمنة.

وقدّم الدكتور هيثم السالمي عضو فريق تقييم ومُتابعة تطبيق الإطار الوبائي خلال هذا الاجتماع تقريراً مبدئيا عن جاهِزيّة المؤسّسات التّعليمية للعودة الآمنة للدراسة وفقاً للإطار الوبائي المُعتمد.

وأطْلَعَ رئيس فريق تقييم ومُتابعة تطبيق الإطار الوبائي بالوزارة الدكتور محمد شمبش، المجتمعين بجاهزية منظُومة إلكترونية أعدّتها لجنته تَضُم بيانات التّواصل مع رؤساء الفرق وأعضاءها، مطمئناً الحاضرين بوصول الاستبيان المُعد للتقييم لكافة المراقبات التعليمية.

وطالب أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم ورئيس اللجنة العلمية الاستشارية بوزارة التعليم الدكتور عبدالمنعم أبولائحة، وزارة الصّحة واللجنة العليا لمُكافحة جائحة كورونا بضرورة تضمين شريحة المعلمين مع الشرائح الأولى المُستهدفة بأخذ لقاح فيروس كورونا.

وفيما يتعلق بالبند الثاني بيّن رئيس جهاز حراسة المرافق التّعليمية العميد عمر الخضراوي، آخر الإجراءات والخطوات التي تمّ إنجازها في سبيل تفعيل جهاز حراسة المرافق التّعليمية.

كما قدّم مُساعد رئيس الجهاز للشؤون التّعليمية محمود الوندي، عرض تقديمي يحتوي على أهم البيانات، والمعلومات عن واقع أفراد الحراسة ونسب توزيعهم في مُختلف المراقبات والمؤسسات التّعليمية بمُختلف مستوياتها.