تعليم «الوفاق» تستعرض خطة النشاط المدرسي للعام الدراسي الجاري

عقدت إدارة النشاط المدرسي بوزارة التعليم بحكومة الوفاق، الثلاثاء، الاجتماع العادي الأول مع مدراء مكاتب النشاط المدرسي بالبلديات.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي لمناقشة خطة النشاط المدرسي للعام الدراسي الجاري 2019-2020م.

وحضر الاجتماع الذي عُقِد بمقر الوزارة في العاصمة طرابلس، عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المُكلف الدكتور “محمد عماري زايد” ووكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام “عادل جمعة”، ومدير إدارة النشاط المدرسي بالوزارة “سالم الشيباني” ورئيس اتحاد طلبة ليبيا “محمد القبلاوي”، بالإضافة إلى عدد من مديري الإدارات والمكاتب بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة خطة النشاط المدرسي للعام الدراسي 2019-2020م، بالإضافة إلى هيكلة التنظيم الداخلي لإدارة النشاط المدرسي ومكاتب النشاط بمراقبات التعليم، ومناقشة تفعيل دور منسقي النشاط بالمؤسسات التعليمية.

وشدّد الوزير في كلمته خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل النشاط المدرسي في المؤسسات التعليمية مبرزاً دوره في اكتشاف المواهب ودعمها مؤكداً جدية الوزارة في أن يكون هذا العام عاماً للنشاط المدرسي والتفتيش التربوي.

هذا وجدد الوكيل تأكيده في سياق حديثه على اعتبار العام الدراسي الجاري عاماً للنشاط المدرسي والتفتيش التربوي، مبرزاً دور وأهمية هذين الجانبين في إنجاح العملية التعليمية.