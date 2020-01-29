تعليم «الوفاق» تستعرض سير العملية التعليمية بالمنطقة الجنوبية

اللقاء خُصِص لمتابعة عدد من الصعوبات. [وزارة التعليم]

التقى وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، مساء الأربعاء، مع عدد من مراقبي تعليم الجنوب الذين شاركوا في اجتماع الوزارة العادي الأول مع مراقبي التعليم، بحضور مدير مكتب الشؤون القانونية ومندوب الوزارة لدى لجنة ترشيد المرتبات التابعة لوزارة المالية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء خُصِص لمتابعة عدد من الصعوبات التي تواجه مراقبي التعليم في أداء عملهم.

وتقدم المراقبون بالشكر للوزارة على دعمها لهم في أداء مهامهم، وآخرها ربطهم بمنظومة البريد الخاصة بالوزارة إلكترونيًا، والذي نفذه مركز المعلومات والتوثيق، والذي سيسهل كتيرا عليهم الوقت، وكذلك صرف ورش صيانة متنقلة لبلديات سبها وبراك وأوباري.

كما أكد مراقبي التعليم بأن علاوة الحصة والميزانية التشغيلية، وكذلك صندوق التكافل الاجتماعي قد أُنجِزت والأمور تسير بشكلا إيجابي داخل مراقباتهم.