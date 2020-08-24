تعليم «الوفاق» تستعرض متطلبات العودة المدرسية بمدينة الزنتان

التقى وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق عادل جمعة، اليوم الاثنين، وفداَ من وجهاء وأعيان الزنتان يرافقهم مراقب التعليم في البلدية.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاء بحث وناقش المتطلبات العاجلة لضمان ونجاح العودة المدرسية بالمدينة.

وحيّا الوكيل حرص الوجهاء والأعيان بهذه المدينة على مواقفهم الوطنية الداعمة لمراقبة التعليم وللعملية التعليمية في المنطقة، مؤكداَ لهم حرص الوزير على تلبية كل المتطلبات العاجلة للعودة المدرسية.

من جهته عبر الوفد عن شكره وامتنانه لوزير التعليم ووكيل الوزارة على ما وجدوه من ترحيب وتفهم واستجابة فورية لكل المطالب.