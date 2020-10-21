تعليم «الوفاق» تعتمد جدول امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية

تابع وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، الاستعدادات الجارية لامتحانات الدور الأول لشهادة إتمام المرحلة الثانوية للعام الدراسي 2020/2019.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الأربعاء، مع رئيس وعدد من أعضاء اللجنة العليا للإشراف على الامتحانات، بحضور مدير المركز الوطني للامتحانات، ومستشار الوزير.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن هذا الاجتماع يأتي للاطمئنان على سير العمل بهذه اللجنة، ودرجة الاستعداد لهذا الاستحقاق الامتحاني الهام من كافة الجوانب التنظيمية والصحية والفنية والأمنية، لا سيما بعد إعلان اللجنة العليا عن انتهائها من تحديد مقار اللجان الامتحانية، التي ستُجرى بعدد من الكليات الجامعية، والمعاهد الفنية، وبعض المؤسسات التعليمية مراعاةَ لخصوصية بعض المناطق.

واستعرض الوزير مع الحاضرين توصيات اللجنة العلمية الاستشارية المُشكلة من عدد من الخبراء والمختصين داخل القطاع، حيث شدّد على ضرورة الالتزام بما ورد في هذه التوصيات من ضوابط لضمان إجراء الامتحانات في ظروف صحية آمنة.

وفي هذا السياق تم اعتماد توصية اللجنة العلمية بتنفيذ آلية (3/4) التي تُجرى فيها الامتحانات 4 أيام متتالية، وتتوقف في الثلاثة أيام التي تليها طيلة فترة الامتحانات المقررة؛ وذلك من أجل تمكين فرق الرصد والتقصي الميدانية بكل القاعات من المتابعة الصحية الدقيقة للحالة الوبائية أولاً بأول.

كما استعرض رئيس لجنة الامتحانات الدكتور محمد العتوق، ومدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، الخطة المرسومة والمواعيد المقررة لهذه الامتحانات، خاصةَ فيما يتعلق بآلية ترحيل الأسئلة واستلام الأجوبة، بما يضمن المحافظة على سريتها التامة، ووصولها إلى القاعات الامتحانية في أوقاتها المحددة دون تأخير.

هذا ووجه الوزير تعليماته خلال الاجتماع بضرورة نشر جداول امتحانات الشهادة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي معا هذا اليوم.

وفي وقت لاحق، نشرت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعلي الثانوي القسم (العلمي والأدبي) الدور الأول للعام الدراسي 2019/2020م.

جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي القسم (العلمي و الأدبي) #الدور_الأول للعام الدراسي 2020/2019م Gepostet von ‎وزارة التعليم الليبية‎ am Mittwoch, 21. Oktober 2020