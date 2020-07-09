تعليم «الوفاق» تُتابع استعدادات العودة المدرسية بترهونة

تابع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، خلال اجتماع عقده، اليوم الخميس، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، مع مراقب التعليم ببلدية ترهونة الوافي الوافي، بحضور عدد من مديري المراكز والإدارات بالوزارة، استعدادات مراقبة التعليم بالبلدية وتحضيراتها للعودة المدرسية.«»
وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأنه تم خلال الاجتماع تحديد المؤسسات التعليمية المستهدفة بالعودة وتهيئتها لاستقبال الطلاب، والوقوف على احتياجات المراقبة وبخاصة احتياجات المؤسسات والكوادر التعليمية الضرورية لضمان عودة دراسية آمنة ومريحة.
وشدد الوكيل خلال الاجتماع الذي ضم مراقب التعليم ببلدية زليتن ميلاد النحايسي، ومدير المركز الوطني للامتحانات، ومدير إدارة الموارد البشرية، ورئيس لجنة التعليم عن بُعد، ومدير مكتب التواصل والإعلام، على ضرورة اختيار أفضل وأنسب المؤسسات التعليمية لتنفيذ العودة المدرسية من حيث الجاهزية والطاقة الاستعابية والبعد الجغرافي بالنسبة للطلاب والمعلمين، إضافة إلى ضرورة الإسراع في عملية تسجيل طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية بمنظومة الامتحانات.
وأشار االوكيل إلى أن الوزارة تُولي مراقبة تعليم ترهونة والمؤسسات التعليمية الواقعة في نطاقها اهتماماً كبيراً و تضعها على رأس أولوياتها من أجل دعمها وتهيئة الظروف التربوية المحفزة والمناسبة والصحية للطلاب بهذه المدينة.
من جانبه أوضح مراقب التعليم ببلدية ترهونة، بأن العمل جارٍ على قدم وساق في اختيار أحسن المؤسسات التعليمية من حيث حجم المبنى وجاهزية مرافقه الصحية وكفايته الاستيعابية وبعده الجغرافي بالنسبة للطلاب والمعلمين، موضحاً بأن إجمالي طلبة الشهادة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي في جميع المؤسسات التعليمية التابعة للمراقبة بلغ نحو 1924 طالباً وطالبة منهم 1542 طالباً وطالبة بالقسم العلمي و412 طالباً وطالبة بالقسم الأدبي.
وفي ختام الاجتماع أعرب الوكيل عن خالص شكره لمراقب التعليم ببلدية ترهونة ولكافة العاملين بالمراقبة لحرصهم وتفانيهم في أداء مهامهم المنوطة بهم من أجل تهيئة الظروف التعليمية والصحية المناسبة للتلاميذ بهذه البلدية.
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