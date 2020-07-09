تعليم «الوفاق» تُتابع استعدادات العودة المدرسية بترهونة

تابع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق لشؤون الديوان والتعليم العام عادل جمعة، خلال اجتماع عقده، اليوم الخميس، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، مع مراقب التعليم ببلدية ترهونة الوافي الوافي، بحضور عدد من مديري المراكز والإدارات بالوزارة، استعدادات مراقبة التعليم بالبلدية وتحضيراتها للعودة المدرسية.«»

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأنه تم خلال الاجتماع تحديد المؤسسات التعليمية المستهدفة بالعودة وتهيئتها لاستقبال الطلاب، والوقوف على احتياجات المراقبة وبخاصة احتياجات المؤسسات والكوادر التعليمية الضرورية لضمان عودة دراسية آمنة ومريحة.

وشدد الوكيل خلال الاجتماع الذي ضم مراقب التعليم ببلدية زليتن ميلاد النحايسي، ومدير المركز الوطني للامتحانات، ومدير إدارة الموارد البشرية، ورئيس لجنة التعليم عن بُعد، ومدير مكتب التواصل والإعلام، على ضرورة اختيار أفضل وأنسب المؤسسات التعليمية لتنفيذ العودة المدرسية من حيث الجاهزية والطاقة الاستعابية والبعد الجغرافي بالنسبة للطلاب والمعلمين، إضافة إلى ضرورة الإسراع في عملية تسجيل طلبة الشهادتين الإعدادية والثانوية بمنظومة الامتحانات. وأشار االوكيل إلى أن الوزارة تُولي مراقبة تعليم ترهونة والمؤسسات التعليمية الواقعة في نطاقها اهتماماً كبيراً و تضعها على رأس أولوياتها من أجل دعمها وتهيئة الظروف التربوية المحفزة والمناسبة والصحية للطلاب بهذه المدينة. من جانبه أوضح مراقب التعليم ببلدية ترهونة، بأن العمل جارٍ على قدم وساق في اختيار أحسن المؤسسات التعليمية من حيث حجم المبنى وجاهزية مرافقه الصحية وكفايته الاستيعابية وبعده الجغرافي بالنسبة للطلاب والمعلمين، موضحاً بأن إجمالي طلبة الشهادة الثانوية بقسميها الأدبي والعلمي في جميع المؤسسات التعليمية التابعة للمراقبة بلغ نحو 1924 طالباً وطالبة منهم 1542 طالباً وطالبة بالقسم العلمي و412 طالباً وطالبة بالقسم الأدبي. وفي ختام الاجتماع أعرب الوكيل عن خالص شكره لمراقب التعليم ببلدية ترهونة ولكافة العاملين بالمراقبة لحرصهم وتفانيهم في أداء مهامهم المنوطة بهم من أجل تهيئة الظروف التعليمية والصحية المناسبة للتلاميذ بهذه البلدية.