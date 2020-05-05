تعليم «الوفاق» تُتابع خطة استئناف الدراسة

تابع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق عادل جمعة، خطة الوزارة لاستئناف العام الدراسي الحالي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم الثلاثاء، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، مع اللجنة الفنية المُكلفة بإعداد خطة الوزارة لاستئناف العام الدراسي الحالي، بحضور أمين اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم عبدالمنعم ابولايحة.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع اُفتُتِح باستعراض تقرير اللجنة الوطنية بشأن الإجراءات المتخذة من الدول العربية وتوصيات المنظمة العربية للتربية والذي أوضح خلالها عبدالمنعم ابولايحة، بأن أغلب الدول لم تصل لصيغة نهائية وقرارات واضحة بالخصوص معتبراً بأن الشهادة الثانوية وطريقة استكمالها هي الهدف الأول لهم.

كما قدم مدير المركز الوطني للامتحانات صياغة نهائية للمقترحات المطروحة للنقاش خلال الاجتماعات السابقة والذي تم مناقشته باستفاضة.

من جهته قدم مدير مصلحة التفتيش التربوي ملاحظات المصلحة حول الوعاء الزمني اللازم والخطوات التربوية اللازمة.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الحاضرون على إحالة المقترح لوزير التعليم لاعتماده على أن يتم مناقشته مع اللجنة العليا لمجابهة كورونا واللجنة العلمية الاستشارية التابعة له ليكون متناغما مع الإجراءات المتخذة من طرفهم بشأن الحظر والإجراءات الاحترازية وفي حال موافقتهم بالخصوص ستقوم الوزارة باعتماده والإعلان عنه رسميًا.