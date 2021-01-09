تعليم «الوفاق» تُتابع سير العملية التعليمية ببلديتي ترهونة وبني وليد

تفقد وكيل وزارة التعليم لشؤون التعليم العام بحكومة الوفاق عادل جمعة”، اليوم السبت، سير الدراسة ببلدية ترهونة، رفقة مراقب التعليم المكلف، ومدير مكتب التعليم الأساسي بالمراقبة.

وشملت الزيارة مدرسة “المجاهد عبدالصمد النعاس” ومدرسة “شهداء ترهونة” ومدرسة “الساقية والوادي للتعليم الأساسي”.

واطمأن الوكيل على توفر الكتاب المدرسي، لتلاميذ الصف الأول، والبدء في توزيعه عليهم، وكذلك توفر الكتب المدرسية لباقي المراحل وتوزيع الخطاطات والمقاعد وفق الاحتياج الفعلي للمدارس، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وأوضح الوكيل للعاملين بالمراقبة أن صكوك الميزانية التشغيلية سيتم توزيعها على المدارس التابعة لبلدية ترهونة لتتمكن المدارس من توفير احتياجاتها بشكل سريع ومباشر وأهمها معدات الوقاية ومواد التنظيف.

كما تابع وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، اليوم السبت، سير الدراسة بمدارس بني وليد خلال تفقده لمدارس القرضابية، وعلي بن أبي طالب، وقضوار السهلي، و الجلاء، والحي الجديد.

ورافق الوكيل في زيارته مراقب التعليم خالد سالم، واستمع الوكيل لملاحظات المعلمين بخصوص البداية المدرسية واطمأنّ على توفر الوسائل التعليمية بالمدارس.

وأعطى الوكيل تعليماته للمراقب بضرورة المتابعة المستمرة من خلال المكاتب، والأقسام لبداية الدراسة حيث تفاجأ الوكيل بوجود مدرستين مقفلتين رغم تواجد التلاميذ أمام مدارسهم.