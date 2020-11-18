تعليم «الوفاق» تُتابع سير امتحانات الشهادة الثانوية

ترأس وزير التعليم المُكلف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، اليوم الأربعاء، اجتماعاً برئيس وأعضاء اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الحالي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن الاجتماع يأتي لمراجعة سير الامتحانات النهائية.

واستهل الوزير الاجتماع بتهنئة رئيس وأعضاء اللجنة العليا للامتحانات، وجميع الأسرة التربوية على نجاح الاستحقاق الوطني في إنهاء الامتحانات، مستدلاً بالتقارير الصادرة من لجنة الوبائيات بوزارة التعليم بهذا الخصوص.

وأكد وزير التعليم أن امتحانات الشهادة الثانوية لم تكن سبباً في تفشي فيروس كورونا في البلاد، مشيداً بالإجراءات الاحترازية، والوقائية التي اتخذتها الوزارة لمجابهة فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع، تحدث رئيس اللجنة الاستشارية العلمية بالوزارة الدكتور عبدالمنعم أبولائحة، عن نجاح تجربة وزارة التعليم في إجراء الامتحانات النهائية للشهادة الثانوية، لا سيما في ظل الظروف الراهنة، مؤكداً على أهمية تحقيق النجاح في امتحانات الشهادة الإعدادية التي ستنطلق الأسبوع المقبل.

بدورها، أعربت رئيس فريق تقييم الإجراءات الاحترازية بالوزارة الدكتورة فوزية بن غشير، عن سعادتها للوعي المؤسسي الذي ساد أغلب المؤسسات التعليمية، مثمنة جهود كافة اللجان الامتحانية والإشرافية والخدمية.

واستعرض رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي الدكتور محمد العتوق، كافة أعمال اللجان المكلفة بالامتحانات، مقدماً إحاطة عن صورة الإجراءات التنظيمية والفنية، موضحاً بعض العراقيل التي واجهت اللجنة وكيف تم التغلب عليها في حينها بالكفاءات والخبرات التعليمية، منوّهاً إلى أن هذا العام لأول مرة لم يتم رصد أي تسريب للأسئلة.

من جهته، قال عضو اللجنة العليا مدير المركز الوطني للامتحانات أحمد مسعود، إن جميع الإجراءات المعتمدة في توزيع الأسئلة جرت كما خطط لها، مؤكد أن المركز سيتابع نفس الإجراءات خلال التحضيرات المتواصلة لامتحانات إتمام مرحلة التعليم الأساسي.