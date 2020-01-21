تعليم «الوفاق» تُشارك في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم بلندن

تشارك دولة ليبيا ممثلة في وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطنين في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم 2020، الذي انطلق اليوم ويستمر حتى الـ22 من يناير الجاري، بالعاصمة البريطانية لندن.
ويمثل ليبيا وفد رسمي يترأسه عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المُكلف د. محمد عماري زايد، وعضوية كل من مدير مكتب التعاون الدولي، ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، ومدراء عامون لمصلحة المرافق التعليمية، والمركز العام للتدريب وتطوير التعليم والمركز الوطني لضمان الجودة، ومستشار الوزير.
وعلى هامش اليوم الأول للمنتدى، عقد الوفد اجتماعات عمل شملت لقاء الوزير بوزير التعليم المغربي، والمدير التنفيذي لوكالة الجودة البريطانية، والمدير التنفيذي لمؤسسة كامبريدج الدولية للبرامج التعليمية في العالم.
كما عقد أعضاء الوفد اجتماعات ثنائية مع ممثلين من الجهات الدولية التي تربطيها علاقات أكاديمية بليبيا، أو تلك التي قد يعود التعاون معها بالنفع على قطاع التعليم في ليبيا.
وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن اللقاءات والاجتماعات تركزت على تسهيل إجراءات الطلبة في الدول الموفدين إليها، والتنسيق في اعتماد الشهادات الليبية، والتعاون في مجالات التدريب والاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تحديد آليات التعامل مع تلك المؤسسات.
وتم خلال اللقاءات الاتفاق على آلية بين وزارة التعليم ممثلة في إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، ووحدة التأشيرة في وزارة الداخلية البريطانية، تضمن عدم رفض طلبات التأشيرة، ومنحها للطلبة الموفدين وفق الآلية المتفق عليها، والتي ستعلن عن تفاصيلها إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين في الوزارة في وقت لاحق.
يُشار أن المنتدى العالمي للتعليم هو منتدى سنوي تُشارك فيه هذا العام أكثر من 90 دولة يمثلها وزراء تعليم ومسؤولون في المؤسسات التعليمية الدولية.
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