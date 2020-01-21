تعليم «الوفاق» تُشارك في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم بلندن

عقد الوفد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات. [وزارة التعليم]

تشارك دولة ليبيا ممثلة في وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطنين في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم 2020، الذي انطلق اليوم ويستمر حتى الـ22 من يناير الجاري، بالعاصمة البريطانية لندن.

ويمثل ليبيا وفد رسمي يترأسه عضو المجلس الرئاسي وزير التعليم المُكلف د. محمد عماري زايد، وعضوية كل من مدير مكتب التعاون الدولي، ومدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، ومدراء عامون لمصلحة المرافق التعليمية، والمركز العام للتدريب وتطوير التعليم والمركز الوطني لضمان الجودة، ومستشار الوزير.