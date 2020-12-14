تعليم «الوفاق» تُناقش الخطة الدراسية للعام القادم

ناقش وزير التعليم المكلّف بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، في اجتماع له اليوم الاثنين، مع وكيل الوزارة لشؤون التعليم العام المهندس عادل جمعة، ومديري عدد من الإدارات المعنية بالوزارة الخطة الدراسية المقترحة للعام 2020 – 2021م المُعدة من قِبل مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية بالوزارة.

وحضر الاجتماع، مستشار الوزير ومدير مكتب شؤون الوزارة عبدالفتاح الفاضلي، ورئيس اللجنة الاستشارية العلمية الدكتور عبدالمنعم أبو لائحة، ومدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور الطاهر حبيب، ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي الدكتور علي المهنكر، ومدير المركز الوطني للامتحانات السيد أحمد مسعود، ومدير إدارة التعليم الثانوي عبدالرحمن عريبي، ومدير إدارة التعليم الأساسي سالم مفتاح محمد، ومدير إدارة التعليم الخاص عمران العموري، ومدير إدارة رياض الأطفال حميدة أبو غرارة.

وقدّم في مستهل الاجتماع مدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الدكتور الطاهر حبيب، توضيحات للخطة المقترحة للعام الدراسي 2020 – 2021م، حيث تضمّنت تقسيم عدد الدارسين في الفصل الواحد للتقليل من عدد المتردّدين على المدرسة في آن واحد، إضافة إلى تقليل محتوى المقررات الدراسية، وفرز ما يمكن تعلمه منزلياً عن الموضوعات التي لا بدّ من تلقي تعليمها بالمدارس، والمحافظة على الحد الأدنى من المعرفة التي يتوجب على التلميذ والطالب الإلمام بها.

واستعرض حبيب توصيات اللجان الفنية المختصّة التي من بينهم ضرورة استصدار قرار من مجلس الوزراء باعتبار يوم السبت يوم دراسة عادي مؤقتاً، وتقليل عدد الدارسين بالفصل الواحد، كما تمّ تحديد عدد الأسابيع الدراسية بـ12 أسبوعاً لكل فصل دراسي، وعدم تخصيص أيام محدّدة لامتحانات أعمال السنة، وإلغاء حصص النشاط وكذلك فترة الاستراحة لضمان تحقيق التباعد الجسدي، والتّشديد على التلاميذ بضرورة مغادرة المدرسة حال انتهاء ساعات الدراسة، مع تكثيف برامج نشر التوعية.

من جانبه قال رئيس اللجنة الاستشارية العلمية الدكتور عبدالمنعم أبو لائحة، إن التحدّيات كبيرة أمام الوزارة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالإطار الوبائي.