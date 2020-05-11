تعليم «الوفاق» تُناقش الضوابط النهائية لخطة استئناف الدراسة

ناقش وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المُكلفة بوضع خطة استئناف الدراسة، الضوابط النهائية للخطة الفنية والوقائية المرسومة للحد من تفشي فيروس كورونا داخل الوسط التعليمي في حال الموافقة على العودة التدريجية للدراسة بالمدارس.

وأوضح وكيل الوزارة عضو اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا عادل جمعة، أبرز النقاط والمخاوف التي تم تناولها في الاجتماع الأخير للجنة العليا واللجنة العلمية والاستشارية لمجابهة جائحة كورونا، والذي خُصِص لاستعراض الخطة الفنية والوقائية لوزارة التعليم في حال الموافقة على استئناف الدراسة بشكل تدريجي، واستعرض أهم التوصيات التي خلُص لها الاجتماع بالخصوص.

من جانبه شدّد الوزير في نهاية الاجتماع على ضرورة جاهزية الوزارة وكافة أذرعها التربوية والتنفيذية لاستئناف الدراسة في حال موافقة الجهات المعنية على ذلك ووضع الجميع إعلامياً في صورة الإجراءات المتخذة من طرفها بالخصوص، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.