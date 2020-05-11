تعليم «الوفاق» تُناقش الضوابط النهائية لخطة استئناف الدراسة

ناقش وزير التعليم بحكومة الوفاق الدكتور محمد عماري زايد، خلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس وأعضاء اللجنة الفنية المُكلفة بوضع خطة استئناف الدراسة، الضوابط النهائية للخطة الفنية والوقائية المرسومة للحد من تفشي فيروس كورونا داخل الوسط التعليمي في حال الموافقة على العودة التدريجية للدراسة بالمدارس.
وأوضح وكيل الوزارة عضو اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا عادل جمعة، أبرز النقاط والمخاوف التي تم تناولها في الاجتماع الأخير للجنة العليا واللجنة العلمية والاستشارية لمجابهة جائحة كورونا، والذي خُصِص لاستعراض الخطة الفنية والوقائية لوزارة التعليم في حال الموافقة على استئناف الدراسة بشكل تدريجي، واستعرض أهم التوصيات التي خلُص لها الاجتماع بالخصوص.
من جانبه شدّد الوزير في نهاية الاجتماع على ضرورة جاهزية الوزارة وكافة أذرعها التربوية والتنفيذية لاستئناف الدراسة في حال موافقة الجهات المعنية على ذلك ووضع الجميع إعلامياً في صورة الإجراءات المتخذة من طرفها بالخصوص، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.
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