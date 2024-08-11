تعميم بعدم إصدار جواز السفر المفقود والتالف إلا بعد سنة

أصدرت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب تعميما يقضي بعدم إخراج جوازات سفر مفقودة أو تالفة إلا بعد مضي سنة.

جاء ذلك بحسب التعميم الصادر عن رئيس المصلحة لواء يوسف عبدالله سالم مراد وجهه إلى مدير إدارة مباحث الجوزات ورؤساء المكاتب والفروع والأقسام تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.

وأشار التعميم إلى تعليمات وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية والقاضية باتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية لاستئناف العمل بتطبيق شرط مضي مدة سنة لاستخراج جواز السفر (بدل فاقد – بدل تالف).

وفي سياقٍ ذي صلة، نوهت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب للمواطنين عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك بالمحافظة على جواز السفر وخاصة بعد ملاحظة ارتفاع مؤشر البلاغات عن ضياع وإتلاف جوازات السفر بشكل كبير، بحسب المصلحة.

وأكدت المصلحة على مراعاة واسثتناء الحالات ذات الطابع الاستعجالي والإنساني على أن تحال هذه الحالات من الفروع والأقسام إلى إدارة المصلحة للبت فيها.

تابعت إدارة مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بإهتمام كبير ماتم تداوله عبر صفحات التواصل الإجتماعي المختلفة بشأن… تم النشر بواسطة ‏مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب – ليبيا‏ في الأحد، ١١ أغسطس ٢٠٢٤