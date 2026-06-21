تعميم حكومي عاجل لترشيد استهلاك «الوقود المدعوم» وضبط توزيعه

أصدر وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية ومجلس الوزراء، محمد بن غلبون، تعميماً موجهاً إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، يقضي باتخاذ إجراءات عاجلة لترشيد استهلاك الوقود المدعوم وضمان توجيهه إلى الأغراض المخصصة له.

وأوضح التعميم أن عدداً متزايداً من المنشآت الصناعية والخدمية، بما في ذلك المصانع والفنادق والشركات، بات يعتمد على المولدات الكهربائية الخاصة لتغطية احتياجاته من الطاقة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الطلب على وقود الديزل “النافتا” المدعوم.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع في الطلب تسبب في ضغوط إضافية على منظومة الإمداد، وخلق صعوبات في توفير الكميات المطلوبة للسوق المحلية، ما استدعى التدخل لضبط آليات التوزيع.

وأكد التعميم ضرورة الالتزام الكامل بالسياسات المنظمة لتوزيع الوقود المدعوم، ووضع ضوابط تضمن تحقيق التوازن بين احتياجات القطاعات الاقتصادية ومتطلبات استقرار الإمدادات.

كما شدد على عدم منح أي موافقات لإنشاء محطات أو منافذ توزيع غير مستوفية للاشتراطات القانونية والفنية، بهدف الحد من الهدر ومنع إساءة استخدام الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه.

هذا وتعتمد بعض الدول على دعم الوقود كأداة لضبط تكاليف الطاقة وحماية القطاعات الإنتاجية، إلا أن زيادة الطلب غير المنظم أو استخدامه في أنشطة بديلة عن المخصص له يؤدي إلى ضغوط على الإمدادات، ما يدفع الحكومات إلى اتخاذ إجراءات تنظيمية مشددة لضبط الاستهلاك وتوجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة.