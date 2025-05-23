تعميم هام للمعلّمين المكلّفين برئاسة لجان امتحانات شهادة إتمام مرحلة «التعليم الأساسي»

في إطار الاستعدادات الجارية لتنظيم امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي، أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية عن المهام الرسمية المناطة بالمعلمين الذين تم تكليفهم بمهام رئيس لجنة الامتحانات، والتي تُعد عنصرًا محوريًا في ضمان نزاهة ونجاح العملية الامتحانية.

وبحسب الوزارة، تشمل المهام التنظيمية والإشرافية لرئيس اللجنة الآتي:

1. تنسيق العمل بين أعضاء اللجنة والجهات المعنية، وتنفيذ التعليمات، والرد على التساؤلات.

2. استلام وفحص المستلزمات (إستمارات الغياب، نماذج فتح وقفل المظاريف، كشوف المناداة، بطاقات التحقق، وغيرها).

3. عقد اجتماع تمهيدي مع المراقبين والملاحظين لشرح آلية العمل وتوزيع المهام بوضوح.

4. استلام الأسئلة يوميًا من مراكز التوزيع، مع التأكد من سلامة الأختام وسرية المحتوى ومطابقته للجدول.

5. متابعة أداء المكلفين بالمهام الامتحانية، وتوثيق أي مخالفات قد تحدث أثناء سير الامتحانات.

6. اعتماد محاضر الغش والمخالفات وإحالتها إلى اللجنة المركزية حسب الإجراءات.

7. تسليم أوراق الإجابة يوميًا وفق الكشوف الرسمية، وتوثيقها، وإرجاع الفائض حسب التنظيم المعتمد.

8. الإشراف الكامل على سير اللجنة، ومعالجة أي طارئ لضمان انتظام العملية الامتحانية.

وأشادت الوزارة بدور المعلمين الحيوي في إنجاح هذا الاستحقاق الوطني، داعية إلى الالتزام الكامل بهذه المهام لتحقيق أعلى مستويات التنظيم والمصداقية في أداء الامتحانات.