تعود لـ11 ألف سنة.. السعودية تكشف أقدم «مستوطنة معمارية» بالجزيرة العربية

أعلن وزير الثقافة السعودي ورئيس مجلس إدارة هيئة التراث، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، عن اكتشاف أقدم مستوطنة معمارية في الجزيرة العربية، يعود تاريخها إلى العصر الحجري الحديث، وتقع في مصيون شمال غرب تبوك في شمال المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير بدر بن فرحان قوله إن الاكتشاف جاء ضمن أعمال التنقيب الأثري التي تنفذها هيئة التراث بالشراكة مع جامعة “كانازاوا” اليابانية، وبالتعاون مع مشروع نيوم، مضيفا أن تاريخ المستوطنة يعود إلى العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار، وتحديدا إلى الفترة بين 11,000 و10,300 سنة من الوقت الحاضر.

وأسفرت أعمال التنقيب عن الكشف عن وحدات معمارية شبه دائرية، مشيدة بأحجار غرانيتية محلية، تشمل مبانٍ سكنية ومخازن وممرات ومواقد نار، تعكس تخطيطًا وظيفيًا متقدمًا يتناسب مع طبيعة العيش المعتمدة على الصيد وزراعة الحبوب في تلك الحقبة.

كما شملت الاكتشافات بقايا نادرة لهياكل بشرية وحيوانية، وقطع حجرية مزخرفة بخطوط هندسية، ما يشير إلى دلالات رمزية ويمنح الباحثين بعدًا أعمق لفهم نمط الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية في المنطقة خلال العصر الحجري الحديث المبكر.

وأكدت هيئة التراث أن هذا الاكتشاف يمثل منعطفًا علميًا مهمًا في فهم بدايات الاستيطان البشري المستقر في شمال غرب المملكة، ويعزز فرضية أن المنطقة شكلت امتدادًا طبيعيًا لما يُعرف بالهلال الخصيب، الذي يضم بلاد الرافدين وبلاد الشام وجنوب الأناضول، وموطنًا مبكرًا لتحولات الإنسان من الترحال إلى الاستقرار.