تعود لقوات حفتر.. بيان لـ«دعم الاستقرار» حول الجثث بمستشفيي أبوسليم والهضبة

أصدر جهاز دعم الاستقرار، بيانا، ليل السبت/الأحد، ردا على ما وصفها بالادعاءات الباطلة التي تحاول حكومة الوحدة الوطنية استخدامها كذريعة لإدانة الجهاز عبر تزييف الحقائق البينة والموثقة بخصوص الجثث التي عُثِر عليها.

وأكد الجهاز أن الـ45 جثة سواء في مستشفى الحوادث أبوسليم أو مستشفى الهضبة الخضراء العام، تعود للقتلى الذين وقعوا في صفوف قوات حفتر خلال حرب الدفاع عن العاصمة طرابلس، وقد تم توثيقهم بالصور في حينها.

وأشار الجهاز إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت عن طريق المكلف بملف تبادل الأسرى والجثامين “مانويلا روسي” على علم بتفاصيل هذه الجثث، وتمت إحاطة الهلال الأحمر بالموضوع في حينها والذي أثر التدخل، كما أعلنت قوات حفتر حينئذ رفضها تسلم جثامين قتلاها.

ونوه جهاز دعم الاستقرار إلى أنه قد عُقِد اجتماع في تونس برعاية أممية حول موضوع الجثث ولكن مساعي الأمم المتحدة فشلت في الوصول إلى تفاهم بين الطرفين، فيما تم تسليم عدد 16 أسيرا واستلام أسير واحد من قوات حفتر.

وطالب الجهاز من الجهات المسؤولة وبإشراف أممي إجراء تحليل الحمض النووي للجثامين للتأكد من هويتها، كما دعا كافة وسائل الإعلام والنشطاء إلى توخي الدقة والمصداقية في نقل الأخبار لتفادي الانجرار وراء المعلومات المضللة والمزيفة.